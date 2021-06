PM recupera carga de alimentos roubada em Meriti - Divulgação

PM recupera carga de alimentos roubada em MeritiDivulgação

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 19:57

21º BPM, em dupla furtando caixas de alimentos de dentro de um caminhão na Rua Baiana, bairro Parque Alian.

Policiais Militares do, em São João de Meriti , prenderam umacaixas de alimentos de dentro de um caminhão na Rua Baiana, bairro

Segundo informações dos agentes, uma equipe estava em patrulhamento quando recebeu as diretrizes via rádio operacional. De imediato, a guarnição redobrou as buscas e localizou os indivíduos praticando o ato, sem ter documentação pertinente das mercadorias.



Publicidade

Por fim, os acusados juntamente com as mercadorias foram conduzidos até a 54ª DP, em Belford Roxo, onde foram reconhecidos pela vítima como autores do roubo.



Na ação, a PM aprendeu 85 caixas de gênero alimentício, um automóvel Hyundai/HR e uma motocicleta Suzuki.

Publicidade

LEIA TAMBÉM: Trio é preso após falso anúncio de venda de motocicleta na internet