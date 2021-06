O trio foi capturado no bairro Vila São João, em São João de Meriti - Reprodução/Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 16:58

Dois homens e uma mulher foram, em flagrante, por Policiais civis da, em São João de Meriti , na Baixada Fluminense, pelo crime de roubo majorado tentado. Segundo os agentes, os acusados publicavam, na internet,, mas ao chegar no local combinado, a vítima era roubada.O trio foi capturado no bairro, com dois simulacros de pistola, seis telefones celulares e um carro, nesta terça-feira (01).De acordo com a Delegacia Policial, os criminosos, que não tiveram a identidade divulgada, são investigados pela prática de outros dez crimes semelhantes. Por fim, todos foram encaminhados ao sistema penitenciário e estão à disposição da