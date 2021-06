Defesa Civil de Meriti participa de reunião no 14º Grupamento de Bombeiros Militar (14º GBM/Duque de Caxias) - Divulgação

Plancon Baixada), a Defesa Civil de São João de Meriti participou de uma reunião no 14º Grupamento de Bombeiros Militar (14º GBM/Duque de Caxias) promovida pela Regional de Defesa Civil da Baixada Fluminense – Redec Baixada. Segundo a pasta, o Placon é uma importante ferramenta na gestão de risco e de desastres, além de estreitar as relações entre as entidades parceiras para que o município possa dar respostas rápidas para possíveis cenários de emergências que venham a ocorrer.

Durante o encontro foram abordados temas como o uso das sirenes, a gestão da logística humanitária e o panorama da pandemia de covid-19 com foco na assistência às famílias no que cabe à Defesa Civil.



Para o subsecretário da pasta, tenente-coronel Ribeiro Alves: "Essa reunião, em específico, é de grande importância para que as defesas civis que integram a Redec Baixada estejam alinhadas, a partir de um contingenciamento geral. E assim possam estar prontas, com todos os recursos disponíveis, para responderem em casos de desastres", destacou.



Tenente-coronel Samuel Martins, comandante do 14º GBM/Duque de Caxias Divulgação

A reunião contou com a presença do comandante do 14º GBM, tenente-coronel Samuel Martins, da comandante do primeiro destacamento do 14º GBM (São João de Meriti), capitão Jeanne, do coordenador da Redec Baixada, tenente-coronel Fiorani, do subsecretário de Defesa Civil de São João de Meriti, tenente-coronel Ribeiro Alves, além de membros das defesas civis de Meriti e de Duque de Caxias.

