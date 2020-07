Região dos Lagos é classificada como risco baixo para a Covid-19

Cabo Frio - Segundo informação divulgada pela Secretaria Extraordinária da Covid-19, na segunda edição do Painel de Indicadores de Covid-19, a Baixada Litorânea, mais conhecida como Região dos Lagos, que compreende municípios como Cabo Frio e Búzios, está entre as quatro regiões do Estado do Rio de Janeiro classificadas como risco baixo para o coronavírus, com bandeira amarela.



Além da baixada litorânea, que compreende os municípios de Arraial do Cabo, Búzios, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Araruama, Iguaba Grande, Saquarema, Casimiro de Abreu e Rio das Ostras, outras três do total de nove regiões do estado apresentaram esse resultado positivo, sendo elas: a Região Metropolitana I, que engloba a capital e a Baixada Fluminense; a Região Metropolitana II, na área de Niterói e São Gonçalo; e o Noroeste Fluminense.



De acordo com os dados divulgados, essas regiões chegaram a bandeira amarela, com dados até o dia 17 de julho, que corresponde à semana epidemiológica 27. “Esses resultados refletem a notável redução do número de casos e óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em relação às semanas epidemiológicas anteriores, com consequente redução nas taxas de ocupação de leitos destinados à covid-19", informa a secretaria.

Entenda a tabela de cores:

A tabela da Secretaria Extraordinária da Covid-19 está dividida em cinco cores. A roxa indica um risco muito alto de transmissão do novo coronavírus; a vermelha indica risco alto; na laranja o risco é moderado; com a amarela significa que é baixo; e a verde aponta um risco muito baixo.



Para enquadrar as regiões do estado nas faixas de cores são usados seis indicadores, três deles relativos à capacidade do sistema de saúde de atender os pacientes de covid-19 e três indicadores epidemiológicos, com o número de novos óbitos pela doença, casos e percentual de testes positivos em relação ao total dos exames realizados.