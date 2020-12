Selo Bandeira Azul na Praia do Peró em Cabo Frio Prefeitura de cabo frio

Por O Dia

Publicado 12/12/2020 09:20

Cabo Frio - Em uma cerimônia realizada na manhã desta sexta-feira (11), representantes do Programa “Bandeira Azul” ratificaram a Praia do Peró como certificada por mais uma temporada. O evento de entrega do certificado foi realizado na Casa Di Gaya Guesthouse, uma pousada localizada no Pontal do Peró, que tem tudo a ver com a certificação. A novidade desse ano, que é o terceiro consecutivo incluindo do programa na Praia do Peró, é a validade. Nos outros anos, a bandeira era hasteada por cerca de quatro meses, só na alta temporada. Esse ano, por cumprir outras exigências, a praia está certificada por 12 meses.



A coordenadora nacional do programa, Leana Bernardi, que veio de Florianópolis para participar da entrega da bandeira, ressaltou o esforço da atual administração e dos gestores locais para o programa fosse instalado e se mantido nesses três anos. Mas destacou a importância na nova gestão cuidar para o trabalho não se perca. “A bandeira não é de uma pessoa, não é de uma praia, a Bandeira Azul é da cidade toda”. Leana também adiantou que outras praias de Cabo Frio estão se preparando para receber o selo de qualidade internacional.



Esse detalhe foi explicado pelo atual secretário de Meio Ambiente, Mário Flavio Moreira, que representou o prefeito Dr. Adriano na cerimônia. “O ideal é que todas as praias da cidade seguissem os parâmetros da Bandeira Azul, mesmo sem a certificação. Com certeza teríamos praias mais organizadas e ordenadas. Mas no ano que vem poderemos ter a praia do Pontal do Peró também com o programa instalado e queremos muito que a praia do Foguete também seja observada nos próximos anos. Temos certeza que ela tem todas as condições de receber a bandeira”, disse Mário Flávio.



Também participaram do evento, os futuros secretários de Turismo, Esporte e Lazer, Flávio Rosa; e o de Meio Ambiente, Juarez Lopes, além de representantes de associações de turismo e comércio do Peró e dos coordenadores locais do programa Bandeira Azul. Magno Maiques ressaltou que o esforço para conseguir ter a bandeira por três anos não é só uma pessoa. “São 34 critérios a serem cumpridos. Um longo trabalho que não é feito a duas mãos, mas várias mãos. Por isso agradeço a cada um ajudou de alguma forma para que a Praia do Peró recebesse mais uma vez esse símbolo internacional de qualidade”, disse Magno.



Para encerrar a cerimônia, foi apresentada uma música composta especialmente para a Praia do Peró e a Bandeira Azul pelo músico Rogério Ramos. A música vai ganhar um clipe com legendas em inglês, para ser apresentada no mundo todo.



O hasteamento da Bandeira Azul na Praia do Peró ainda será realizado. Porém, por conta da pandemia do COVID-19, a data ainda não foi definida e a cerimônia terá acesso restrito.