Ao menos sete Procedimentos Administrativos já foram instaurados pela Promotoria de Justiça desde o início da vacinação Letycia Rocha (RC24h)

Por Renata Cristiane

Publicado 27/02/2021 16:36 | Atualizado 27/02/2021 16:36

As irregularidades na vacinação contra a Covid-19 continuam sendo alvo de polêmica em todo o país e, na Região dos Lagos, não seria diferente. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro já recebeu diversas denúncias, sendo, pelo menos, 85 apenas em Cabo Frio.



Segundo a promotoria de Justiça, além do município cabo-friense, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo e Saquarema também tem sido alvo das irregularidades na ordem da imunização.

"Temos recebido ouvidorias sobre o tema. Vamos analisar uma a uma e dar o devido encaminhamento", afirma a promotora de Justiça Isabel Kallmann.



Pelo menos sete procedimentos administrativos já foram instaurados nas quatro cidades desde o início da vacinação: três em Cabo Frio, dois em Búzios, um em Arraial do Cabo e um em Saquarema, conforme levantamento da promotoria.



Em todo o estado do Rio, o Ministério Público recebeu mais de 600 denúncias sobre as supostas irregularidades. Todas foram encaminhadas pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Saúde (CAO Saúde/MPRJ) às promotorias de Justiça com atribuição para análise.



De acordo com o MP, no total foram instaurados 27 Procedimentos Administrativos, cinco Inquéritos Civis e um Procedimento Investigatório Criminal (PIC).



A reportagem do O Dia entrou em contato com as prefeituras citadas, e, até o fechamento dessa matéria, apenas Saquarema e Arraial do Cabo se posicionaram sobre o assunto: conforme os municípios nenhuma notificação sobre o tema foi recebida.