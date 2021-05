Missa Paulo Gustavo Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 18:43

Na noite desta terça-feira, está sendo realizada a missa de sétimo dia pelo querido ator Paulo Gustavo, falecido no dia 4 de maio. Como retribuição a todas as manifestações de carinho que têm recebido, os familiares e amigos do artista estão dividir a homenagem com os fãs e admiradores. A celebração é realizada pelo reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar. O momento está restrito a parentes e amigos próximos do artista, as homenagens serão feitas ao ator e a todas as vítimas da Covid-19.

"Hoje é mais um dia difícil. Não é um show. Isto está sendo feito para atender um pedido da família do ator. Já que nesses tempos o distanciamento é regra e o Paulo tem fãs no Brasil inteiro. Eu me sinto horada de ter sido convidada para estar aqui, como representante do canal e como amiga do Paulo. Ainda está sendo muito difícil aceitar a partida de uma pessoa tão especial. Paulo era um ator e comediante de um talento gigante. Também era um filho amado, marido amoroso, pai dedicado e amigo leal. Paulo tinha uma alegria radiante. Preenchia o espaço. Paulo Gustavo tinha afeto, acolhimento e representatividade", disse Didi Wagner no início da transmissão, muito emocionada.

"Paulo fez história no teatro, na TV e no cinema. A perda é muito marcante também porque ele era um grande gerador de sorrisos no país", completou.