"O Brasil aplaude Paulo Gustavo e todos os brasileiros que se foram pela covid. Vá para janela e demonstre sua solidariedade e indignação", comentou em post emocionado o médico Thales Bretas, viúvo do humorista Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 06:30

A missa de sétimo dia de Paulo Gustavo vai acontecer na próxima segunda-feira (10) no Cristo Redentor. A celebração será comandada por Dom Orani Tempesta e reunirá apenas familiares e poucos amigos por conta da pandemia.

Paulo Gustavo morreu na última terça-feira (4) em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. Ele estava internado desde o dia 13 de março no Copa Star, na zona sul do Rio. O ator foi cremado na tarde da última quinta-feira (6) no cemitério Parque da Colina, em Niterói.