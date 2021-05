Thales Bretas Reprodução

Publicado 11/05/2021 20:14 | Atualizado 11/05/2021 20:36

A missa de sétimo dia de Paulo Gustavo foi realizada na noite desta terça-feira, no Cristo Redentor. Na homenagem, amigos e familiares falaram sobre a dor da perda do ator. Além disso, o humorista foi homenageado com "Pretty Hurts", música de Beyoncé, artista que ele era fã, cantada por Mariah Nala. Ao final da missa, o Cristo foi apagado em memória às vítimas do coronavírus.

.@mariah_nala cantando “Pretty Hurts”, de Beyoncé, na missa de 7º dia do Paulo Gustavo para amigos e familiares, no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.



Esta era uma das músicas favoritas dele, da Beyoncé.pic.twitter.com/5VVcmv7LO5 — Beyoncé Access (@beyonceaccess) May 11, 2021

Suzana Garcia, empresária de Paulo, fez questão de dizer que a dor do luto de amigos e familiares não será em vão. "Todos os que estão aqui experimentaram o seu amor. Hoje não existe outro nome, é dor. Tudo dói. Como viver sem você? Você transformou a vida das pessoas que você amou. Você chegava toda hora. Você era o agora. Como lidar com esse imenso vazio? Como viver sem aquela sua gargalhada? Você uniu todos os seus amigos. Nós aprendemos que amizade é amor em ação. Você está vivo em nós. Quantas das nossas palavras não vieram de você. Você foi a pessoa mais coerente que já conheci. Pensar que você e muitas pessoas morreram porque não tiveram duas doses de uma vacina que já existe. Essa dor não pode ser em vão. Por você, em sua honra, seremos cada vez mais um imenso mar de força contra tudo o que nega a vida. Você lutou contra o preconceito, o racismo,a homofobia. Você é o nosso melhor. Você é a cara do melhor Brasil. A gente quer ser o melhor Brasil. Estamos todos devastados, mas essa dor não vai ser maior que a alegria que você sempre nos proporcionou".

Muito emocionada, Juliana Amaral, irmã de Paulo, rezou a oração de Santo Agostinho.

"Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era pra vocês, eu continuarei sempre. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do criador. Não utilize um tom triste, continue a rir do que nos fazem rir. Pensem em mim. Rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi. O fio não foi cortado. Estou apenas fora de suas vistas. Apenas estou do outro lado do caminho. A vida continua. Linda e bela. Como sempre foi", disse Juliana.

Eu so queria pegar a Ju Irma do Paulo Gustavo e abraçar ela bem forte agora



Missa de sétimo dia cristo redentor Dona dea O Thales Papai Paulo #JulietteFreire pic.twitter.com/3IW2gaEk9V — Jade Niall (@NialJade) May 11, 2021

Thales Bretas, marido de Paulo, relembrou a trajetória do casal. "Durante esses últimos 7 dias revisitei os 7 anos que vivemos juntos. Vários dias coloridos da minha vida coloriram o meu luto. O amor é transformador e o nosso não só me evoluiu para sempre como alcançou milhares de famílias com exemplo de tolerância, respeito e união. Que sorte a minha viver um amor tão lindo, mesmo que por tão pouco tempo. Tínhamos tantos planos, acho que é para além dessa encarnação. Você me incentivou em cada dificuldade que tive. Essa era mais uma de suas virtudes. Você enaltecia todos os que amavam. Nossas diferenças eram muitas, o que me fez pensar que nosso amor era improvável. Ele barulho, eu silêncio. Com o tempo vi que essas diferenças só se somavam. Depois da soma veio a multiplicação, com as duas maiores alegrias das nossas vidas, Gael e Romeu, que prometo cuidar para sempre e transmitir o que aprender com papai Paulo. Valores que são seu maior legado. Você tinha pressa em viver. O que achávamos que era ansiedade, era vontade de ser feliz. Você sentia tudo, sabia de tudo. Que orgulho que eu tenho de ter sido especial o suficiente para conviver com alguém da sua grandeza. Um encontro de almas. Sua presença deu lugar a um vazio sem fim. Espero que o tempo permita que essa angústia seja cada vez melhor. Te amei demais, te amo e te amarei para sempre. O céu tem uma grande estrela de volta".

Thales e Paulo Gustavo

O amor mais lindo do mundo pic.twitter.com/SM9XCndeez — May (@maynauai) May 11, 2021

Déa Lúcia cantou "Fascinação", de Elis Regina, em homenagem a Paulo. "Todo mundo sabe que o último show do Paulo ele fez para mim, porque a vida toda eu cantava e levava eles pequenos. Meu filho passou no teste da vida. Ele amou. Eu não sou forte. A minha força está em Deus. Eu peço todo os dias para ele me ajudar. Eu creio e aceito a partida do meu filho, mas peço ajuda. Como ele gostava de me ver cantar, eu vou cantar uma música para ele. Me coloco de joelho por todas as mães que perderam seus filhos para essa maldita doença. Cada morte eu sofro. Filho não deveria ir embora antes da mãe".

Meu Deus, Dona Déa é o Paulo Gustavo

Paulo Gustavo é a Dona Déa iguais



Missa de Sétimo Dia Multishow pic.twitter.com/ltHmaJILjr — anna (@oh_ann_a) May 11, 2021

"Dona Hermínia virou a mãe do Brasil. Paulo Gustavo soube traduzir as mães. Através dessa mãe imperfeita e tão amorosa, Paulo Gustavo trouxe a mensagem de que afeto e tolerância são o melhor caminho para todo mundo. Ele tocou as pessoas do Brasil e transformou a vida de todos. Estamos todos órfãos de sua genialidade e generosidade. Que sorte a minha ter tido você por perto. Que sorte a do povo brasileiro de ter presenciado a sua arte", finalizou Didi Wagner.