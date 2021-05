Por O Dia

Publicado 11/05/2021 10:59 | Atualizado 11/05/2021 11:42

Rio - Indignada com o número de mortes provocadas pelo agravamento da pandemia da Ccovid-19 no Brasil, a cantora Preta Gil fez um desabafo nas redes sociais. A cantora lamentou também a morte do amigo e humorista Paulo Gustavo, que faleceu na semana passada em decorrência de complicações da infecção.