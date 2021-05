Regina Casé Reprodução

Publicado 11/05/2021 19:43 | Atualizado 11/05/2021 19:46

Na noite desta terça-feira, está sendo realizada a missa de sétimo dia pelo querido ator Paulo Gustavo, falecido no dia 4 de maio. Como retribuição a todas as manifestações de carinho que têm recebido, os familiares e amigos do artista estão dividir a homenagem com os fãs e admiradores. A celebração é realizada pelo reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar. O momento está restrito a parentes e amigos próximos do artista, as homenagens serão feitas ao ator e a todas as vítimas da Covid-19.

Regina Casé, amiga de Paulo, se emocionou ao rezar a Ave Maria para o ator. Além dessa oração, a apresentadora também comandou a Salve, Rainha. Ao final da missa, o Cristo Redentor foi apagado em homenagem às vítimas da Covid-19

