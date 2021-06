O presidente do Fundo Municipal de Saúde, Carlos Andrade, destacou o objetivo do treinamento - Rafael Barreto/PMBR

O presidente do Fundo Municipal de Saúde, Carlos Andrade, destacou o objetivo do treinamento Rafael Barreto/PMBR

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 15:51 | Atualizado 08/06/2021 15:53

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através do Fundo Municipal de Saúde (FMS), realizou nesta terça-feira (08/06), o treinamento das empresas habilitadas e credenciadas no Chamamento Público n° 001/SEMUS/2021, para promover o aperfeiçoamento das atividades de regulação e acesso da população aos serviços complementares de saúde, regidos pela Lei Federal n° 8.080/1990, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde.

O treinamento visa o aperfeiçoamento das atividades de regulação e acesso da população aos serviços complementares de saúde Rafael Barreto / PMBR

De acordo com o presidente do FMS, Carlos Andrade, o objetivo do treinamento consiste em dar às empresas o devido suporte na execução dos contratos e garantir a amplitude do acesso aos serviços de saúde à população. “Ainda foi debatida a necessidade de acesso aos sistemas de informações necessários à regulação das atividades e acesso aos serviços complementares de saúde, orientações, de acordo com o Ministério da Saúde, quanto ao processamento dos procedimentos e envio dos dados do faturamento na forma estabelecida pelo Sistema DATASUS”, explicou o presidente do Fundo.