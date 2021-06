Cerca de 90 alunos receberam os certificados de conclusão do curso básico de Libras - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 08/06/2021 15:32 | Atualizado 08/06/2021 16:32

Belford Roxo - A Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo formou nesta terça-feira (08/06), os alunos da segunda etapa do Curso Básico de Libras. Ao todo, participaram 90 pessoas ao longo de três meses, através de aulas teóricas e práticas, de maneira presencial e remota. O curso formou 80 pessoas no ano passado, entre eles funcionários de outros setores que trabalham com o atendimento ao público.

De acordo com a aposentada Vilma Araújo a língua tem que ser estudada todos os dias Rafael Barreto / PMBR De acordo com a presidente da Fumbel, Clarice Santos, nesta segunda fase, três turmas foram formadas. “Abrimos turmas para a população pois muitas famílias têm pessoas surdas e não conseguem se comunicar” explicou Clarice. O tradutor e intérprete de libras Carlos Fidalgo Tils é quem ministra as aulas. “Na parte teórica trabalhamos a introdução a libras e na prática começamos com as saudações para os alunos irem se desenvolvendo. Após a conclusão do curso, muitos procuram se aperfeiçoar para trabalhar com libras”, resumiu Carlos.

Em sua segunda etapa, o curso foi aberto para a população Rafael Barreto / PMBR A aposentada Vilma Aniceto da Silva Araújo, 62 anos, já trabalhou no Ciep Constantino Reis com alunos surdos e mudos. Decidiu realizar o curso para não esquecer o que aprendeu enquanto estava na unidade escolar. “Surgiu a oportunidade e vim participar do curso. A língua não pode parar, tem que ser estudada todos os dias. As pessoas surdas precisam disso, pois se tornam invisíveis já que a população não sabe conversar com esse grupo”, disse Vilma.