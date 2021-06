Ulysses Carlos Pourchet, 45 anos, e Janaína Castro Souza Pourchet, 44 - Reprodução

Ulysses Carlos Pourchet, 45 anos, e Janaína Castro Souza Pourchet, 44Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 11:25 | Atualizado 26/06/2021 12:42

Rio - Os corpos da administradora de empresas Janaina Castro Souza Pourchet, de 44 anos, e do marido dela, o policial civil Ulysses Carlos Pourchet, 45, encontrados mortos na noite de quinta-feira em seu apartamento, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Norte do Rio, serão enterrados neste sábado (26). A Polícia Civil investiga o caso. A suspeita é de que o agente tenha atirado contra a mulher e logo depois cometido suicídio . O crime ocorreu na frente do filho do casal, um adolescente de 12 anos.

O velório começou às 11 horas e o sepultamento está marcado para as 14h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio.

Publicidade

A advogada Letícia Souza, cunhada de Janaína, disse, nesta sexta-feira, que a família foi pega de surpresa. Segundo ela, o casal mantinha um casamento normal com desentendimentos do dia a dia e não aparentavam algo que levasse ao crime. Letícia explicou que a cunhada era uma pessoa feliz.

"Era uma pessoa feliz, alegre e de Deus. Muito boa filha e muito boa mãe, era uma pessoa de luz. Era um casamento estável e com fotos nas redes sociais, mostrando que estava tudo bem. Foi um susto. Era um casamento feliz", disse.

Publicidade

Há cerca de 10 dias Janaína usou as redes sociais e declarou amor pelo filho. Na postagem, retratou um episódio vivido por ele em uma festa com amigos. Segunda ela, o filho presenciou um menino falando de forma grosseira ao telefone com a mãe, pegou um celular das mãos do colega e mandou uma mensagem carinhosa para ela, ao ser passar por ele.

Atualmente Ulysses estava afastado dos serviços como policial, mas a Polícia Civil não informou quais eram os motivos. Eles já esteve na Delegacia do Aeroporto Internacional RioGaleão (DAIRJ) e na Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (Polinter).

Publicidade

Ulysses era filho de um policial federal. Seu irmão era policial militar e morreu em 2014 ao ser baleado na cabeça na Linha Amarela. Na ocasião, a polícia identificou mais de 20 tiros no carro, um Fiat Uno branco, todos vindo de dentro do caso para fora.

A morte do casal é investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital. A polícia já ouviu algumas testemunhas.