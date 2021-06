Janaína Castro Souza Pourchet, 44 anos, e Ulysses Carlos Pourchet, 45 - Reprodução / redes sociais

Por Anderson Justino

Publicado 25/06/2021 06:33 | Atualizado 25/06/2021 10:55

Rio - Um casal foi encontrado morto dentro de um apartamento, na noite desta quinta-feira, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Os corpos do policial civil Ulysses Carlos Pourchet, 45 anos, e da mulher dele Janaina Castro Souza Pourchet, 44, estavam com marcas de tiro na cabeça. A principal suspeita é de que ele tenha assassinado a mulher e, logo depois, se matado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 22h15 pelo filho do casal, um menino de 11 anos. Segundo a criança, ele teria presenciado uma briga dos pais e depois ouviu os disparos.

Ulysses Carlos ocupava o cargo de comissário de Polícia Civil. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) na Região Central do Rio.

Em nota, a Polícia Militar informou que "equipes do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionadas para checar uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo na Rua José Mindin. Chegando ao local, os policiais encontraram os corpos de um homem e uma mulher atingidos por disparos de arma de fogo. A área foi isolada e Delegacia de Homicídios da Capital acionada".

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) vai investigar o caso. A polícia ouviu o filho do casal, um morador e o porteiro do condomínio durante a madrugada. Familiares do casal devem prestar depoimento nesta sexta-feira.