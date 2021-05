Equipes do Procon lacraram seis bombas de combustíveis em posto do Recreio dos Bandeirantes Procon / Divulgação

Publicado 17/05/2021 18:36

Rio - O Procon Estadual do Rio de Janeiro realizou, nesta terça-feira, uma ação de fiscalização com a agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Polícia Civil (Delegacia de Serviços Delegados), Ipem e Inmetro no posto de gasolina Recreiomar, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste.

De acordo com equipes do Procon, no interior das seis bombas de combustíveis havia fiação elétrica exposta, podendo causar explosão e colocar em risco a segurança do consumidor. Por este motivo, todas elas foram lacradas.

O posto foi autuado e as bombas só poderão ter os lacres removidos após ser comprovado ao Procon que as mesmas foram regularizadas.