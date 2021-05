Com os dados do cliente em mãos, os hackers conseguem alterar o código de barras do boleto de maneira que o dinheiro, quando transferido, caia direto na conta do fraudador. Internet

24/05/2021

Estudos realizados em todo o mundo apontam crescimento significativo do consumo de produtos e serviços via internet, o que acarreta na maior possibilidade de ações criminosas que atuam em golpes virtuais. Um deles é o do boleto falso via WhatsApp. Em Cabo Frio, o Procon identificou aumento significativo deste tipo de crime.

Nesse caso, o criminoso se passa por um atendente da empresa onde o consumidor quer solicitar um boleto. Com os dados do cliente em mãos, os hackers conseguem alterar o código de barras do boleto de maneira que o dinheiro, quando transferido, caia direto na conta do fraudador.

Para evitar este tipo de golpe, o Procon alerta que o consumidor precisa verificar, inicialmente, se o site onde conseguiu contato com o atendente é realmente da empresa ou uma página falsa. Outra dica é sempre observar no boleto os dados do beneficiário, e se as informações correspondem à empresa e ao serviço prestado.

Além desses passos, é importante conferir se os três primeiros números do código de barras correspondem ao banco cuja logomarca aparece no documento, e também identificar a razão social do beneficiário, que deve conter o nome da empresa a qual se fará o pagamento.

“Caso o consumidor tenha sido lesado por este golpe, ele precisa entrar em contato com o banco para tentar bloquear o valor, além de emitir uma cópia do comprovante de pagamento e demais documentos para registrar um boletim de ocorrência”, explica a secretária-adjunta de Defesa do Consumidor, Cláudia Tavares.