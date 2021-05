O golpe começou a ser aplicado com a ampliação da prova de vida por biometria facial, realizada por meio de aplicativo Reprodução internet

Por Marina Cardoso

Publicado 22/05/2021 08:00

Com o retorno do bloqueio de pagamento por falta de prova de vida aos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), os aposentados e pensionistas precisam ficar alertas para as tentativas de golpe em nome do órgão.

O INSS explica que se trata de golpe através de ligações telefônicas para que aposentados façam a prova de vida online, o que eles ressaltam por conta da pandemia do coronavírus. No telefonema, os criminosos se passam por funcionários do órgão e falam dados pessoais e enviam uma mensagem, por WhatsApp, para que o aposentado envie uma foto de um documento para finalizar o processo.

O golpe começou a ser aplicado com a ampliação da prova de vida por biometria facial, realizada por meio de aplicativo.

Dessa forma, o INSS alerta a todos para que, caso recebam esse tipo de ligação, desliguem o telefone e não forneçam nenhuma informação. "O INSS alerta a todos para que, caso recebam esse tipo de ligação, desliguem o telefone e não forneçam nenhuma informação. Fornecer dados a golpistas é perigoso, uma vez que eles podem usar as informações pessoais para cometer outros atos ilícitos, como empréstimos consignados não autorizados pelo segurado", afirma o órgão, em nota.

O INSS afirma que não faz contato por telefone para procedimento de prova de vida, nem solicita fornecimento de documentos fora de seus canais oficiais.

Situações específicas

O INSS ressalta que entra em contato com o cidadão em situações específicas e para informar a respeito de procedimentos, andamento de requerimentos ou realizar reagendamentos. Além disso, em nenhum momento solicita qualquer informação, como CPF, nome da mãe ou senhas.

O segurado pode receber um e-mail, um SMS, uma carta ou ligação do INSS, sempre por meio dos canais oficiais de atendimento: Meu INSS, Central de Atendimento 135, ou SMS identificado como 280-41.

O órgão explica que é contatado por meio das informações fornecidas em seu cadastro, como e-mail, telefone e endereço, e, por isso, é importante manter o cadastro junto ao INSS atualizado com os dados para contato. A atualização pode ser feita pelo Meu INSS e por meio da Central 135.

Nesse sentido, quando o aposentado ou pensionista entra em contato com o INSS, o INSS poderá solicitar informações como CPF e nome da mãe para confirmação da identidade do interessado e para que seja respeitado o sigilo das informações.

Prova de vida

Neste mês, o INSS informou que vai retomar a partir de 1º de junho a obrigatoriedade da prova de vida para os residentes no Brasil. Assim, os segurados que não fizerem a atualização cadastral estarão passíveis ao bloqueio do benefício.

O INSS destaca que a prova realizada junto às instituições financeiras continuam válidas e podem ser realizadas normalmente.

De acordo com o INSS, os primeiros bloqueios de pagamentos serão para os segurados que foram chamados para fazer a prova de vida pela internet, por meio da biometria facial, mas ainda não realizaram. O prazo vai até o dia 31 deste mês. Entretanto, os beneficiários que preferirem ainda poderão efetuar a atualização em um banco.

Cronograma

A partir da competência de junho de 2021, o bloqueio resultante da falta de prova de vida dos demais residentes no Brasil seguirá de forma escalonada, se acordo como cronograma abaixo.

Competência de vencimento da prova de vida Competência da retomada da rotina



Março e abril/ 2020 Junho/2021

Maio e junho/2020 Julho/2021



Julho e agosto/2020 Agosto/2021



Setembro e outubro/2020 Setembro/2021



Novembro e dezembro/2020 Outubro/2021



Janeiro e fevereiro/2021 Novembro/2021



Março e abril/2021 Dezembro/2021