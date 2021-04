Por O Dia

Publicado 30/04/2021 12:24

Duque de Caxias - Você sabe onde comer na Baixada? Formada por 10 municípios, a Baixada Fluminense concentra milhares de restaurantes e delivery. Pensando nisso, o casal Osana Paula, de 24 anos, e Claudionor Neto, de 27, criaram um perfil no Instagram reunindo dicas dos principais locais gastronômicos da região: o @ondecomernabaixada.

A página conta com quasee faz sucesso pela variedade de comidas indicadas."O objetivo era explorar a gastronomia da Baixada. A gente costumava ir em restaurantes mais afastados do Centro de Caxias que pouca gente conhecia. Pensamos em identificar esses tesouros perdidos na nossa cidade e nas outras cidades da Baixada", revela Osana, que é moradora de

Perfil 'Onde comer na Baixada' faz sucesso nas redes sociais Reprodução

A ideia do Instagram surgiu no dia das mulheres em 2020, quando a jovem costuma passear com a mãe e a avó. Ao pesquisar lugares, o casal percebeu que seria interessante ter um Instagram com essas indicações na