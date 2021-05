Pagamento dos aposentados e pensionistas foi feito nesta terça-feira (25) Internet

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 19:38

Aposentados e pensionistas do Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores de Cabo Frio (Ibascaf), na Região dos Lagos, recebem, nesta terça-feira (25), de forma antecipada, o pagamento referente ao mês de maio. O valor será depositado para 1.715 beneficiários, totalizando R$ 6.069.979,63.

De acordo com o estatuto do servidor de Cabo Frio, o pagamento do salário para trabalhadores da ativa e aposentados deve ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido.

“Seguimos com o compromisso de pagar os beneficiários do instituto de forma antecipada e, para isso, nossa equipe e o prefeito José Bonifácio têm empenhado todos os esforços necessários”, afirmou Carlos Alberto Cardozo, presidente do Ibascaf.

Cardozo esclarece, também, que o Instituto, em conjunto com as entidades sindicais e outros setores do Governo Municipal de Cabo Frio, trabalha para viabilizar a reabertura do Programa de Assistência Médica aos Servidores Municipais (Pasmesd), suspenso desde março de 2020.

Em relação ao acerto do salário de dezembro, deixado em aberto pelo governo anterior, Cardozo afirma que a equipe atua para efetuar o pagamento o quanto antes.

Ele lembrou ainda que, com 35 dias do novo governo, foi quitada uma dívida histórica com aposentados e pensionistas referente à parte que faltava do 13º salário de 2016 para 1.140 beneficiários, totalizando R$ 1.029.586,67.

Além disso, no início de fevereiro, o município também quitou a parcela que faltava do 13º salário de 2020 para 1.612 beneficiários do Ibascaf, em um total de R$ 1.496.553,83.