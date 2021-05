Procon-RJ descarta carnes em supermercado de São Gonçalo Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 17:32

Rio - Os agentes do Procon estadual do Rio de Janeiro estiveram nesta segunda-feira (24) no supermercado Supermarket do bairro Arsenal, localizado na Rua Dr. Eugênio Borges, em São Gonçalo, para verificar denúncias de consumidores ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Produtos sem data de manipulação e validade, além de alimentos expostos na área de venda sem qualquer proteção que impeça o contato de moscas, por exemplo, foram identificados pelos fiscais e descartados. O estabelecimento foi autuado.



Costela bovina, linguiça, salsicha, fígado, coxa e filé de frango, carré, chispe e garganta suínos, garganta salgada, rabinho, bucho, lombo, orelha e ponta de costela foram descartados, totalizando 218 kg e 300 g. Alguns produtos estavam na câmara congelada, outros na área de exposição ou geladeira de vendas.



Outro problema identificado durante a ação foi em relação ao valor cobrado pelas sacolas plásticas. O supermercado cobra um preço acima do valor de custo, o que é proibido pela lei estadual 8473/19.



Problemas estruturais como sujeira e desorganização, ferrugem, ralo quebrado e sem tela de proteção, fiação exposta, lixeira sem tampa e pedal também foram identificados pelos fiscais. Além disso, o estabelecimento não exibia cartazes como os do "Disque 180", do telefone e endereço do Procon-RJ, nem o que informa a proibição de venda de bebidas alcoólicas aos menores de idade.