Janaína Castro Souza Pourchet, de 44 anos - Redes Sociais

Janaína Castro Souza Pourchet, de 44 anosRedes Sociais

Por Anderson Justino

Publicado 25/06/2021 10:59 | Atualizado 25/06/2021 13:40

Rio - Os corpos da administradora de empresas Janaina Castro Souza Pourchet, de 44 anos, e do marido dela, o policial civil Ulysses Carlos Pourchet, 45, encontrados no apartamento onde moravam no Recreio dos Bandeirantes , ainda estão no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, na Região Central do Rio. Parentes e amigos tentam a liberação para agilizar os enterros. De acordo com a polícia, o homem atirou contra a mulher e em seguida cometeu suicídio. A cena aconteceu na frente do filho do casal, de 12 anos.