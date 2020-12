Frentista Vanderson Augusto da Silva, assassinado no posto de combustíveis onde trabalhava, em Bangu, na Zona Oeste Reprodução/Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 20/12/2020 13:41

Um frentista identificado como Vanderson Augusto da Silva, de 39 anos, foi morto a tiros na madrugada deste domingo no posto de combustíveis onde trabalhava, na rua Ubá Gerais, próximo à Avenida Brasil, em Bangu, na Zona Oeste. O homem teria reagido a uma tentativa de assalto e acabou morto.



Policiais militares do 14ºBPM (Bangu) foram acionados para verificar a ocorrência, mas, ao chegarem, Vanderson já tinha morrido. A área foi isolada e a perícia foi acionada. A investigação está a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que está apurando as circunstâncias da morte do frentista. Imagens de câmeras de segurança foram solicitadas e serão utilizadas para ajudar na resolução do caso. Além disso, testemunhas estão sendo chamadas para prestar depoimento.

Moradores da região se manifestaram nas redes sociais lamentando o ocorrido. Nas publicações, um dos internautas comentou sobre a violência: “Tristeza mais uma vítima da violência, meus sentimentos aos familiares. Que Deus conforte essa família”. Uma outra pessoa ressaltou que Vanderson era trabalhador: “Saía para trabalhar e via esse rapaz sempre trabalhando, atendendo, varrendo ou lavando o posto. Não bastasse estarmos enfrentando uma pandemia ainda corremos riscos", finalizou a internauta.