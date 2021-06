PM é lotado na UPP Mangueira - Divulgação / Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 11:51

Rio - A Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), com o apoio da Coordenadoria das unidades instalou o carro-comando da Polícia Militar na região conhecida como "Vila Miséria", na comunidade da Mangueira, na Zona Norte do Rio, na manhã desta sexta-feira. Segundo a corporação, o objetivo é oferecer socorro aos moradores de rua e usuários de drogas que moram no local e também dar apoio social a quem precise.



A ação é realizada em parceria com a subprefeitura de São Cristóvão. A PM informou que será construída uma base fixa para garantir conforto e segurança aos Policiais Militares. Uma reunião será realizada com o comandante da UPP, Major Santiago e os moradores da Vila Miséria para oferecer a participação nos projetos da unidade.



A UPP Mangueira possui 7 projetos sociais, futebol, luta, reforço escolar, dentista, fisioterapia, pediatria e música e atente mais de 500 pessoas entre alunos e pacientes. A ação é uma parceria com a Vila Olímpica da Mangueira e a Pestalozzi.



Todos os moradores da Mangueira estão convidados, as vagas são ilimitadas!!!!