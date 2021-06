Por O Dia

Publicado 25/06/2021 11:02 | Atualizado 25/06/2021 11:18

Rio - Uma motociclista morreu e 11 ficaram feridos em um acidente, no inicio da manhã desta sexta-feira (25), durante um 'rolezinho' no Arco Metropolitano, na pista sentido Itaguaí, na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos 10 motos que que estavam no grupo caíram.

Os bombeiros dos quartéis de Campos Elíseos, Duque de Caxias, Magé e Queimados foram acionados às 4h29h. Das doze vítimas, a corporação atendeu cinco vítimas. Outros cinco feridos foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Todos foram levados para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Caxias.

Segundo a direção do hospital, a paciente Verônica dos Santos Inácio, de 26 anos, recebeu atendimento, porém com quadro grave, não resistiu aos ferimentos e morreu às 05h36. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que a família já está ciente e está sendo atendida pelo Núcleo de Acolhimento à Família (NAF).

Os pacientes Aghata Miranda, 19 anos; Larissa Correa Torres, 20; Fernando Freitas, 19; Weverton Tomaz, 19; Raphaelen Martins, 24; Marcelo Silva, 39 anos e Everton Nascimento, 25 anos apresentam quadro clínico estável. Já o paciente Ruan Andrade Azevedo, 23 anos, apresenta estado de saúde grave.

Além disso, o Corpo de Bombeiros informou que três vítimas recusaram o atendimento dos agentes.