Rio - Um acidente entre dois ônibus deixou, ao menos, 9 pessoas feridas na noite de desta segunda-feira (17), na Rua Uranos, esquina com a Rua Ibiapina, na Zona Norte do Rio. Os dois coletivos bateram de frente e via chegou a ser interditada em ambos os sentidos.

Um acidente acabou de fechar a Uranos na altura das Gêmeas com o choque de duas linhas de ônibus pic.twitter.com/Ed1BKQyTgU — (@dornellesmusic) May 18, 2021 De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel da Penha foi acionado para a ocorrência por volta de 18h30. As vítimas João Bosco, de 42 anos, Marcele S. de Paula, de 24 anos, Roseneide S. Ferreira, de 47 e Maria Isabel A. Cesário, de 19 anos e um adolescente, 17 anos foram levados para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.

Segundo a unidade, o paciente João Bosco encontra-se estável e Maria Isabel, Manuelle Paula e Rosineide tiveram alta, assim como o paciente menor de idade.

Já as vítimas, Marcelo S da Silva de 47, Renato F. da silva, de 47 anos, Felipe Henrique G. de Oliveira, de 32 anos, Felipe d. Coutinho, de 26 anos foram levados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.