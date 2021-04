Trechos da BR-116/RJ entre Teresópolis e Além Paraíba Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 11:21

Rio - Um acidente que aconteceu na noite desta sexta-feira no bairro Jardim Meudon, em Teresópolis, no km 86 da BR 116, deixou quatro pessoas mortas, duas com ferimentos graves e outra duas com ferimentos leves. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada para ir ao local às 23h05. Chegando lá, foi constatado que quatro pessoas tinham ido a óbito. Ainda não há informações do que teria causado o acidente.

Entre as vítimas fatais estão um homem de aproximadamente 45 anos, um menino de aproximadamente 7 anos, uma mulher com mais ou menos 35 anos e uma outra que aparentava ter 30. Ainda segundo os bombeiros, ainda não foi possível fazer a identificação delas.

Publicidade

Os militares informaram também que duas pessoas que ficaram feridas levemente foram socorridas por uma ambulância da concessionária que administra a via onde aconteceu o incidente, a CRT Concessionária Rio Teresópolis.

As outra duas pessoas, um garoto de 2 anos e o outro de 6, que tiveram ferimentos graves, foram socorridas pelo próprio Corpo de Bombeiros para o Hospital das Clínicas de Teresópolis. Eles também não tiveram o nome divulgado.

Publicidade

Por conta do acidente, a rodovia chegou a ficar parcialmente interditada no sentido Rio de Janeiro.