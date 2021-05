Corpo de Bombeiros atua na evacuação do prédio Reprodução/Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 18:16

Rio - Um prédio precisou ser evacuado na tarde desta quarta-feira (12), depois que um incêndio atingiu um apartamento no oitavo andar, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a Rua Santa Clara por volta das 17h e o 17º GBM (Copacabana) atua no local.



Ainda não há informações sobre feridos. De acordo com o Centro de Operações Rio, por conta do trabalho dos bombeiros, a Rua Santa Clara tem uma faixa ocupada. A Polícia Militar também foi acionada. Devido a movimentação, o trânsito é lento a partir da Rua Henrique Oswald no acesso à rua onde o incêndio aconteceu.