Colisão entre ônibus e caminhão causa explosão. - Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 15/06/2021 16:58

Bom Jesus do Itabapoana - Uma equipe do 21° Grupamento de Bombeiro Militar (GBM-Itaperuna) foi acionada, nesta terça-feira (15), às 13h50min, após colisão envolvendo um ônibus da Viação Liberdade e um caminhão, próximo ao Laguinho, Avenida Geraldo Magela Rodrigues, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. De acordo com populares, após o acidente, houve explosão, assustando moradores. Três pessoas foram socorridas ao Hospital São Vicente de Paulo: duas senhoras, além de um homem de 40 anos (em estado grave).