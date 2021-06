Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo Whatsapp 022 999801177. - Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 15/06/2021 16:03

ITAPERUNA - O Disque Denúncia Noroeste busca informações sobre a tentativa de homicídio de um homem de 30 anos, no bairro São Matheus, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) foram informados que o atirador, não identificado até o fechamento desta reportagem, efetuou os tiros na direção da vítima, que não foi atingida. O homem correu para casa e o criminoso continuou atirando. Os agentes verificaram buracos na parede, provocados pelos tiros, de acordo com a vítima. Durante perícia, encontrado um cartucho parecido com de espingarda. A tentativa de homicídio foi registrada na 143ª DP.

Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo Whatsapp 022 999801177. O sigilo é absoluto. O anonimato é garantido.