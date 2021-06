Suspeito foi autuado por receptação na 140ª Delegacia Legal de Natividade. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 14/06/2021 16:20

VARRE-SAI - Um moradora de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, fez contato com o 29 ° Batalhão de Polícia Militar (BPM-Itaperuna) depois de desconfiar da procedência da moto adquirida através de uma barganha. Policiais militares que atuam na 3ª Cia foram até a zona rural do município e durante consulta pela placa do veículo, constataram que a moto Honda modelo Pop de cor vermelha, ano 2007/2008, placa LKQ-3706, havia sido furtada.

Em seguida, os agentes foram até o município de Porciúncula, onde reside o jovem que teria negociado a motocicleta. O rapaz não foi localizado até O fechamento desta matéria. Ele foi autuado por receptação na 140ª Delegacia Legal de Natividade. A moto permaneceu apreendida.