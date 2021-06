Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo Whatsapp 022 999801177. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 14/06/2021 16:19

ITAPERUNA - O Disque Denúncia Noroeste busca informações sobre a tentativa de homicídio de uma mulher de 47 anos que foi baleada no fim de semana, no bairro Surubi, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. A vítima deu entrada no Hospital São José do Avaí, na noite desta sexta-feira (11), após ter sido atingida com tiros no tórax, ombro, punho e na perna. A paciente informou apenas ter sido surpreendida por dois criminosos, que estavam em uma moto. Ela seria submetida a uma cirurgia, mas a unidade não informa o estado de saúde de seus pacientes O fato está sendo investigado pela polícia.

Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo Whatsapp 022 999801177. O sigilo é absoluto. O anonimato é garantido.