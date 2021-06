GCMs de Italva no pátio da nova sede com o prefeito Léo Pelanca e a primeira dama, Adriana. - Lili Bustilho

GCMs de Italva no pátio da nova sede com o prefeito Léo Pelanca e a primeira dama, Adriana.Lili Bustilho

Por Lili Bustilho

Publicado 12/06/2021 20:38

Léo Pelanca e a primeira dama junto com o comandante da GCM de Italva e os supervisores, Israel Pimenta Cordeiro e Gilmara Robaina Carvalho. Lili Bustilho

Sargento PM Navarro junto com o comandante da GCM de Italva e os supervisores, Israel Pimenta Cordeiro e Gilmara Robaina Carvalho. Lili Bustilho

ITALVA - A Guarda Civil Municipal (GCM) de Italva, no Noroeste Fluminense, inaugurou sua nova sede no dia 12 de junho e a data é marcante por ser o aniversário de 35 anos de emancipação político-administrativa do município. Situado ao lado do terminal rodoviário, o espaço possui duas salas, - a do comandante e o setor administrativo - , além de dois banheiros (feminino e masculino); um alojamento e um refeitório, este recebeu o nome de "Alceir Ribeiro (Vidigal)", em homenagem a um GCM falecido. O local contará em breve com um anexo, onde funcionará o Centro de Treinamento (CT) com campo de futebol e circuito funcional de Educação Física. Com o slogan da Guarda Civil "Patrulheiro, protetor e amigo", em Italva, trinta e cinco agentes cumprem a árdua missão diária em prol da população.Em entrevista ao O DIA, o prefeito, Leonardo Orato Rangel, o Léo Pelanca, que esteve na cerimônia, explicou que o prédio foi cedido pelo governo municipal que também doou parte do material de construção, porém o mérito, dedicação e mão de obra foram dos agentes. Ele também parabenizou a instituição pelo compromisso com a sociedade. "Esse momento é marcante e não tenho como expressar a sensação de proporcionarmos, em nossa gestão, a realização desse sonho. Um dos pontos fundamentais para a escolha deste imóvel foi a intenção de criarmos uma espécie de Complexo de Segurança Pública. Temos agora nas proximidades a nova sede da Guarda; o Destacamento do Corpo de Bombeiros; a Delegacia de Polícia Civil, além do Ministério Público e Fórum. Tudo ao redor da rodoviária que é um dos locais de grande fluxo de pessoas na cidade. O ponto é bastante estratégico para concentrar os trabalhos que envolvem a segurança pública," destacou o prefeito. Continua após foto.Para o diretor do Departamento de Ordem Pública, sargento PM Navarro, a GCM tende a seguir os novos modelos de cidades referência em segurança pública. "A Guarda no país tem se tornado mais atuante do que nos anos anteriores. Se deixou de ter apenas agentes que tomam contam de prédios patrimoniais públicos para serem mais presentes e auxiliarem na amplitude da segurança. A tendência é a instituição se tornar uma polícia municipal assim como já acontece por exemplo em São Paulo. Acredito, inclusive, que a nova sede é o primeiro passo para muitas novas conquistas e parcerias na Região que vão proporcionar a GCM de Italva novos cursos, conhecimentos e atualizações no setor de segurança pública", enfatizou. Continua após foto.O comandante da Guarda, Vagner Almeida de Souza, ressaltou a conquista e falou ao O DIA da importância de parcerias e intercâmbios com outras Corporações e Instituições. " Esse é um momento muito especial porque representa realmente a realização de um sonho que tínhamos. A nova sede traz visibilidade, mais comodidade ao efetivo e ainda teremos um Centro de Treinamento que vai servir para capacitar mais ainda nossos guardas", disse. Vagner acrescentou que existe um ótimo entrosamento da GCM com o 29° Batalhão de Polícia Militar (Itaperuna-RJ); o 21° Grupamento de Bombeiros Militar (Itaperuna-RJ), representado na ocasião pelo 1° tenente BM Hylen; com as demais Guardas Civis de cidades da Região, como é o caso da instituição situada em Campos dos Goytacazes. "Não para nisso! Teremos treinamento de defesa, cursos de qualificação em diversas áreas e isso por meio de intercâmbio com o 29° BPM, o 21° GBM e as GCMs. Temos parceria com a GCM de Campos, onde em contato com o comandante Levino, teremos a oportunidade de participar do programa deles que é o chamado Guarda formando Guardas. Com isso novos cursos serão obtidos por nossos agentes como oportunidades com o uso de armamentos não letais; 1° socorros; combate à incêndio; novas especializações de trânsito; o GOE (Grupo de Operações Especiais), entre outros. O avanço de nossas missões já ultrapassa a segurança patrimonial. Estamos incluídos no Sistema Nacional de Segurança Pública então às atribuições se expandiram muito", salientou.O supervisor da GCM, inspetor Israel Pimenta, destacou que operações e fiscalizações estão sendo intensificadas na cidade com o objetivo de cumprir o decreto em vigência e proporcionar mais segurança à população, principalmente no enfrentamento ao "novo coronavírus".