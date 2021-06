Itaperuna possui 255 óbitos confirmados pela doença. - Foto: Reprodução internet

Itaperuna possui 255 óbitos confirmados pela doença. Foto: Reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 11/06/2021 17:15

ITAPERUNA - Dados do boletim epidemiológico de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, apontam que desde o início da pandemia, de 11 de março de 2020 até o último dia 10 de junho de 2021, foram 32.318 infectados pela Covid-19 no município. O levantamento contabiliza também 102 novos casos e 102 novos testes realizados. Em relação aos pacientes recuperados são 31.915 lutas vencidas; já 255 pacientes morreram em decorrência de complicações da Covid-19.

O vacinômetro registra 33.163 vacinas aplicadas –

A maior cidade do Noroeste Fluminense contava com 103.224 habitantes, segundo dados do último censo. O que significa que 32% da população já foi infectada pelo "novo coronavírus".