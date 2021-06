Apreensão de maconha e cocaína em Santo Antônio de Pádua. - Foto: Divulgação

Santo Antônio de Pádua - Quarenta buchas de maconha e 17 pinos de cocaína foram apreendidos no bairro Cehab, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Pádua) foram à Rua Romualdo de Souza verificar informações sobre a venda de entorpecentes que ficariam escondidos em um porão, no beco que dá acesso à escadaria.

Durante buscas foram apreendidos o material que após perícia resultou em 114 gramas de maconha e 6,80 gramas de cocaína. O suspeito por ser o dono da droga, um jovem de 18 anos, foi localizado em sua residência. O fato foi registrado na 136 DP e o rapaz liberado após ser ouvido e prestar depoimento. Um inquérito policial deve ser instaurado para investigar o caso.