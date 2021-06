Fato foi registrado na 140ª DP de Natividade. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 11/06/2021 16:37

NATIVIDADE - Uma adolescente de 14 anos foi surpreendido com drogas na localidade Cantinho do Fiorello, em Natividade, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) foram verificar denúncia sobre venda de entorpecentes e abordaram o suspeito com 14 buchas de maconha e um tablete da mesma droga.

A ocorrência foi registrada na 140ª DP onde o envolvido foi ouvido, acompanhado por seu responsável, e liberado. Um inquérito policial com base no artigo 33 da Lei 11.343/06 referente a tráfico de drogas deve ser instaurado para investigar o caso.