Programa de Envolvimento Social e Esportivo: SOU Cardosense.Foto: divulgação/ PMCM

Por Lili Bustilho

Publicado 10/06/2021 16:44

Cardoso Moreira - Teve início um importante projeto para a cidade de Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense, o Programa de Envolvimento Social e Esportivo: SOU Cardosense. Voltado para crianças e adolescentes, de 5 a 17 anos, a ação visa estimular o envolvimento social e esportivo dos participantes, usando o esporte como forma integração e transformação social.

De acordo com a prefeitura, o objetivo é dar mais oportunidades aos jovens, além de promover a inclusão social e ensinar importantes valores, como o trabalho em grupo, comprometimento, respeito, a competitividade, entre outros.

Os esportes oferecidos serão: futebol, futsal, handebol, vôlei, basquete e futevôlei. As atividades serão divididas em três polos, sendo o Polo 1 | Cardoso Moreira, Polo 2 | São Joaquim e Polo 3 | Outeiro.

INSCRIÇÕES ABERTAS! - As inscrições devem ser realizadas na Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, das 8h às 17h, em Outeiro, no ginásio local, e em São Joaquim, em frente a quadra poliesportiva do distrito.

Documentos necessários: identidade, CPF, comprovante de residência, declaração escolar (responsável e aluno). Também é obrigatória a apresentação de atestado médico liberando o aluno para as atividades físicas.