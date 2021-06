Fato registrado na 137ª DP. - Foto: divulgação

Fato registrado na 137ª DP.Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 09/06/2021 13:02

Miracema - Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no bairro Pontilhão do Rosa, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) abordaram o suspeito durante patrulhamento de rotina pela Rua Joaquim Rosa da Gama. Durante uma revista os agentes encontraram 210 papelotes de cocaína, totalizando 94,5 g da droga. O envolvido foi levado para a 137ª DP de Miracema e foi autuado com base no artigo 33 da Lei 11.343/06. Ele deverá ser apresentado em audiência de custódia e depois possivelmente será encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.