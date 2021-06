Fato foi registrado na 140ª DP. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 09/06/2021 12:24

Natividade - Noventa e quatro buchas de maconha e uma balança de precisão foram apreendidas no bairro Cantinho do Fiorello, em Natividade, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM ( Itaperuna-RJ) que atuam na 3ª Cia foram ao local verificar informações de movimentação de vendas de entorpecentes em uma residência e fizeram contato com o suspeito, um homem de 24 anos, e iniciaram as buscas.

No interior da casa não havia nada de ilegal. Já no quintal, em um arbusto, encontrada uma sacola contendo 94 buchas de maconha, totalizando 166,85g, além de uma balança de precisão. O morador garantiu aos militares que os materiais não lhe pertenciam. Ele foi ouvido na 140ª DP e liberado após o registro de ocorrência. Um inquérito policial deve ser instaurado para investigar o caso.