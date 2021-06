Desde o início da pandemia, a cidade registrou 5.437 casos de Covid-19. - Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 08/06/2021 15:57 | Atualizado 08/06/2021 15:57

Santo Antônio de Pádua - Mais cinco óbitos em decorrência de complicações do "novo coronavírus" foram registrados em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nesta terça-feira (08/06) o número total de mortes em decorrência da doença subiu para 132 e ainda há 10 mortes em investigação. A pasta não divulgou informações sobre sexo e idade dos pacientes, mas nesta terça a professora Sheila Reis, faleceu vítima da Covid-19.



Desde o início da pandemia, a cidade contabiliza 5.437 casos de Covid-19, sendo que 4.843 pessoas já se recuperam. Há 462 casos ativos no momento e 28 pessoas estão internadas, sendo 19 em unidades hospitalares do município e 09 em outras cidades. Ao todo, o município investiga 142 casos suspeitos.

Professora é mais uma vítima fatal da doença - Sheila era diretora adjunta da Escola Municipal Viva e também trabalhava em uma escola particular, o Espaço Paduano de Aprendizagem (EPA). Nas redes sociais a Escola Viva comunicou e lamentou o falecimento. ”É com muita tristeza e lástima que, a direção da Escola Viva vêm comunicar o falecimento da nossa querida amiga, professora e diretora adjunta, Sheila Reis. Colega exemplar, pessoa altruísta, sempre à disposição de ajudar a todos. Deixa esposo, filhos, irmão, familiares, amigos, alunos(as) e todos de certa forma sentindo-se órfãos pela sua repentina partida. Hoje, todos perdemos! Os nossos mais sinceros sentimentos a toda a família, que sofre a dor da perda na alma. Estamos todos enternecidos! Ela nos deixa nesse momento, em que o país e o mundo está vivendo essa pandemia. Nós temos a certeza que ela, no plano espiritual, continuará irradiando a sua luz para que a nossa educação pública, gratuita e de qualidade continue sendo levada aos filhos dos trabalhadores e trabalhadoras.”, cita a nota.





A Secretaria Municipal de Educação também lamentou a morte da professora. “Adeus a nossa companheira Sheila Reis. Seu nome sempre associado ao profissionalismo, competência, dinamismo, coragem. Pioneira na arte de educar e que passou pela vida de forma magistral. Cabe neste momento, nosso pesar. Nosso eterno agradecimento pelas inúmeras contribuições. Em nome da Secretaria Municipal de Educação, fica nossa solidariedade a todos os familiares e amigos neste momento”, lamentou a pasta.