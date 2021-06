O caso foi registrado na 148ª DP de Italva. - Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 08/06/2021 14:21

Cardoso Moreira - Um motorista de 45 e o carona de 17 anos foram surpreendidos com droga, na BR-356, próximo a localidade de Vermelha, na zona rural se Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM ( Itaperuna-RJ) que atuam na 4ª Cia em patrulhamento pela referida rodovia federal tiveram suas atenções voltadas para um veículo VW Gol Preto, próximo ao km 113. Após busca pessoal ao condutor e ao segundo ocupante do automóvel foi encontrada uma bucha de maconha na bermuda do jovem; em uma bolsa mais três invólucros e um vidro pela metade, ambos com material aparentando ser maconha e dois vidros de remédios abortivos dentro do carro.

O caso foi registrado na 148ª DP tendo a análise da perícia técnica resultado em 36,29 gramas de maconha. O adolescente foi autuado pelo análogo ao art. 28 da lei 11.343/06, sendo a dupla ouvida e liberada. Uma audiência no Juizado Especial Criminal (Jecrim) deve ser agendada.