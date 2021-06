Imunização em Itaperuna. - Foto: reprodução internet

Imunização em Itaperuna.Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 07/06/2021 14:40

ITAPERUNA - A imunização contra a gripe em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, segue em idosos de 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes/puérperas, profissionais de saúde e professores de qualquer idade.



Veja o calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde:

IDOSOS:

• Somente no dia 08 de junho (terça-feira) – Idosos de 60 anos ou mais.

LOCAIS DE VACINAÇÃO DOS DEMAIS GRUPOS:

• Segunda - feira – Somente na UBS Boa Fortuna;

• Terça - feira – Em todas as UBS;

• Quarta - feira – Somente nas UBS Aeroporto, Boa Ventura, Comendador Venâncio, Raposo, Retiro do Muriaé, São Francisco e São Matheus;

• Quinta - feira – Somente nas UBS Boa Fortuna e Surubi.

OBS: O intervalo para quem tomou a dose contra a Covid-19 e precisa tomar a vacina da gripe é de no mínimo 15 dias.