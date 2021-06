O envolvido foi autuado na 143ª com base no artigo 28 da Lei 11.343/06. - Foto: divulgação

O envolvido foi autuado na 143ª com base no artigo 28 da Lei 11.343/06.Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 07/06/2021 14:03

ITAPERUNA - Um jovem de 22 anos foi detido por posse de droga para consumo próprio, no bairro Cidade Nova, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) durante Ordem de Patrulhamento abordaram um motociclista na Avenida Zulamith Bittencourt. No bolso da bermuda do rapaz os agentes encontraram seis invólucros plásticos contendo cocaína, totalizando 1,52g, de acordo com laudo pericial. O envolvido foi autuado na 143ª com base no artigo 28 da Lei 11.343/06 e vai responder ao processo em liberdade. Uma audiência no Juizado Especial Criminal deve ser agendada.