Foto: Ana Fotografia Brasil/ divulgaçãoPaduano segue invicto.

Por Lili Bustilho

Publicado 07/06/2021 13:29

Pela terceira rodada da Série C do Campeonato Carioca, o Paduano Esporte Clube recebeu na tarde deste domingo 06 de junho, o Uni Souza no Centro de Futebol Zico (CFX) no Rio de Janeiro. O Paduano dominou o primeiro tempo com muitas chances de gols, aos 20 minutos o camisa 10 Alccioli chutou de dentro da área e com desvio do camisa 09 Dudu,o Paduano abre o placar, 1 a 0 para o Paduano.



De acordo com a Ferj, ainda no primeiro tempo, em pressão ofensiva do time Paduano, Alccioli chuta cobrindo o goleiro e acaba sofrendo pênalti aos 41 minutos, Dudu vai para a cobrança e o goleiro Guilherme do Uni Souza defende. No segundo tempo um jogo mais equilibrado entre as equipes, com poucas chances de gol para o Paduano em comparação ao primeiro tempo..



O jogo deste domingo entre Paduano e Uni Souza a TV Alerj estreou uma parceria com a FERJ em transmissão dos jogos da Série C do Carioca, serão transmitidos um jogo por domingo.



VEJA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DESTA TERCEIRA RODADA:



