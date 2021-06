Flagrado no Centro de Itaperuna. - Foto: reprodução internet

Flagrado no Centro de Itaperuna.Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 04/06/2021 11:25

ITAPERUNA - Fiscais do Conselho Regional de Educação Física (CREF1) de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, flagraram um leigo em treinamento funcional com 14 clientes no Centro da cidade. Após várias denúncias da prática de exercício ilegal da profissão no município, a equipe de fiscalização interrompeu imediatamente a atividade e o suspeito responderá junto ao Ministério Público. O caso foi registrado na 143ª DP do município.

O CREF1 destaca que a prática de exercícios físicos só deve ser feita com a supervisão de um profissional registrado no referido Conselho.