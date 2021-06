Vítima foi encontrada baleada e já morta no Morro do Cristo. - Foto: Jorge Luiz online

Vítima foi encontrada baleada e já morta no Morro do Cristo.Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 04/06/2021 11:18

ITAPERUNA - O Disque Denúncia Noroeste busca informações sobre o assassinato de um motociclista de 50 anos, que foi assassinado a tiros, nesta quinta-feira (03), na Rua Pastor Joadir Pires Gonçalves, Morro do Cristo, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna) estavam em patrulhamento e se depararam com a vítima caída com a moto Falcon de cor preta. Uma equipe do 21° Grupamento de Bombeiros Militar foi acionada e confirmou o óbito. A cena do crime foi preservada pela Polícia Militar até ser realizada perícia. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo Whatsapp 022 999801177. O sigilo é absoluto. O Anonimato é garantido.