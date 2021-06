Apreensão também de material para embalar entorpecentes. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 03/06/2021 16:55

LAJE DO MURIAÉ - Militares do 29º Batalhão de Polícia Militar (BPM) situado em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, em uma ação conjunta com os policiais civis da 138ª DP de Laje do Muriáe deflagraram uma Operação para cumprir mandados de busca e apreensão. A Operação contou com a participação de 19 policiais militares, a comando do 1º Ten PM Azevedo, e mais três equipes de busca da Polícia Civil, a comando do Delegado Titular da 138ª DP, Dr. Gesner Bruno, distribuídos em 07 viaturas da PMERJ e 03 da PCERJ.

Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão em diversos endereços do município, onde cinco suspeitos foram conduzidos à 138ª DP para averiguação.

A Operação resultou na apreensão dos seguintes materiais:

- 01 pochete contendo R$390,00 (trezentos e noventa reais)

-01 dichavador

-08 celulares

- 04 munições do calibre 357

- 01 revólver cal. 38 municiado com 05 munições

- 03 toucas ninja.

-01 recipiente com pó branco aparentando ser cocaína,

- 02 trouxinhas de material aparentando ser maconha

- 01 balança precisão

-01 artefato explosivo

- Material para endolação de drogas

De acordo com as Polícias Civil e Militar, o resultado alcançado é fruto dessa junção de forças, ondeo maior objetivo é retirar das ruas criminosos, armas e entorpecente e trazer maior sensação de segurança para toda a população.