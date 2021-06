Duas mulheres foram autuadas no crime de estelionato na 140ª Delegacia Legal de Natividade. - Foto: reprodução internet

Varre-Sai - Um homem de 56 anos, morador do bairro Nossa Senhora Aparecida, em Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, caiu em um golpe de estelionato. O irmão da vítima fez contato com policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) informado que a mulher de 60 anos se passou como funcionária de uma financeira e fez um empréstimo de R$ 78 mil em nome da vítima. Ela conseguiu sacar R$ 4.097. Com a idosa os militares encontraram R$ 3.215.

A suposta golpista não reside em Varre-Sai, mas estava hospedada na casa de uma mulher de 55 anos. De acordo com a Polícia, a intenção era compensar a dona da residência com o valor de R$ 1 mil ao término dos saques. Foi descoberto ainda que a mulher efetuou a compra de um aparelho de som em 15 parcelas de R$ 221 no nome da vítima.

As duas mulheres foram autuadas no crime de estelionato na 140ª Delegacia Legal de Natividade. Ambas foram ouvidas e liberadas. Permaneceram apreendidos o dinheiro encontrado; o aparelho celular da mulher de 60 anos, além do comprovante de saque no valor de R$ 4.097.