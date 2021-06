29° BPM fica situado em Itaperuna e abrange nove municípios do Noroeste Fluminense. - Foto: divulgação

29° BPM fica situado em Itaperuna e abrange nove municípios do Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 03/06/2021 16:47

O 29º Batalhão de Polícia Militar (BPM) intitulado o “Guardião do Noroeste” concluiu o mês de maio com todas as metas estipuladas para a Região pelo ISP (Instituto de Segurança Pública), de acordo com a assessoria de comunicação da Unidade Policial (UP). Situado em Itaperuna, o batalhão abrange nove municípios em sua área de atuação e conta com o efetivo de 812 policiais militares.

Com ações estratégicas, foram 46 pessoas presas, sendo 41 prisões em flagrante delito e 05 com mandados de prisão expedidos pela Justiça. As ações operacionais resultaram na apreensão de nove armas de fogo em maio e as ações voltadas para o combate as drogas teve números significativos. Foram 26 prisões por tráfico de drogas e 64 presos por posse e uso apreendendo um quantitativo de 5,615 kg de maconha; 6,485 kg de cocaína e 213,52 gramas de crack.

De acordo com o Setor de Relações Públicas (P5), o ranking de avaliação do cumprimento de metas das unidades operacionais do estado do Rio de Janeiro conquistou o segundo lugar com os seguinte números: o indicador Estratégico do Sistema Integrado de Metas (SIM) no referente a Letalidade Violenta teve uma expressiva redução de 50% nos casos, se comparado ao mesmo período de 2020.

Já o indicador de Roubo de Rua, que engloba o roubo a aparelho celular, roubo no interior de coletivo e roubo a transeunte, ocorreram apenas três casos nos nove municípios.

Ainda segundo a P5, os indicadores roubo de carga e veículo, indicadores do Sistema SIM, a unidade com policiamento voltado nas rodovias que cortam a região, bem como as áreas urbanas conseguiu evitar crimes dessa natureza, mantendo em ZERO. Quanto ao Roubo a estabelecimento comercial ocorreu um registro, assim como no mesmo período em 2020.

Em toda a área de abrangência, o policiamento conseguiu evitar qualquer roubo a residência, mantendo em ZERO a incidência deste crime.

O 29° BPM (Itaperuna-RJ) comandado pelo tenente-coronel PM Cruz ressalta que "como diz a Constituição Federal em seu artigo 144, “Segurança Pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todo” – a Polícia Militar conta com a participação imprescindível da população de bem no exercício permanente e sistemático de ações que visam avaliar, identificar e acompanhar ameaças potenciais ou reais na esfera de Segurança, disponibilizando contato através dos telefones 190 ou o Disque Denúncia Noroeste pelo Whatsapp (22) 99980-1177 para denúncias que possam trazer informações que contribuam na preservação da ordem pública, na prisão de pessoas que ajam as margens da lei ou na elucidação de crimes ocorridos em nossa região, fazendo dessa integração sociedade de bem e Polícia Militar o grande pilar da Segurança do Norte Noroeste Fluminense".