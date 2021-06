A secretária de Educação Tereza Cristina (E) ajustando detalhes sobre o quantitativo de professores com a subsecretária de Educação Maria da Penha Sgró. - Foto: divulgação/PMI

A secretária de Educação Tereza Cristina (E) ajustando detalhes sobre o quantitativo de professores com a subsecretária de Educação Maria da Penha Sgró. Foto: divulgação/PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 03/06/2021 16:51

ITAPERUNA - Os profissionais da Educação (Rede Municipal, Estadual e escolas privadas) de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, serão imunizados contra a Covid-19. Além desta ação, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) já vem se preparando para implementação do ensino híbrido nas turmas de 8° ano, 9° ano e EJA (Educação de Jovens e Adultos).

De acordo com Tereza Cristina do Carmo, secretária Municipal de Educação, existe um comitê que avalia todas as possibilidades de retomada das atividades educacionais, criado pelo decreto 6385 de 16 de fevereiro de 2021, com membros representando os seguintes setores: SEMED, Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Educação, Instituições de Ensino Conveniadas, Instituições de Ensino Privado, Instituições de Ensino Superior, Vigilância Sanitária, Epidemiologia, Sindicato dos Professores da Rede Pública, Sindicato dos Professores da Rede Privada, Coordenadoria Estadual de Educação - Regional Noroeste Fluminense, e Secretária Executiva.

A SEMED vem estudando possibilidades de implementação do ensino híbrido nas turmas de 8° ano, 9° ano e EJA, neste primeiro momento, podendo ter esse retorno no dia 14 de junho. “Nós estamos preparando nossas escolas, com o acompanhamento do comitê, seguindo todas as normas. Estamos trabalhando com a data do dia 14, mas, dependemos de alguns fatores, inclusive, a cor da fase do mapa de Covid no município”, finaliza a secretária.

ENSINO HÍBRIDO - Este modelo de abordagem pedagógica envolve momentos e atividades presenciais, na escola, além do ensino à distância. Vale lembrar que durante este momento pandêmico, a Secretaria desenvolveu uma plataforma de ensino à distância (EAD SEMED Itaperuna), bem como vem distribuindo material pedagógico impresso, para os alunos que não tem acesso a dispositivos conectados à Internet.